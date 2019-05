Върджил Ван Дайк от "Ливърпул" имаше една мисия! И тя се оказа невъзможна. Всъщност е много трудно да спреш Лионел Меси - звездата на "Барселона", който вече има 600 гола на своята сметка.

Само че на полуфинал в Шампионската лига тези неща не остават незабелязани за тях валят коментари в социалните мрежи. В случая на холандеца - неприятни. Въпреки присъствието на Ван Дайк в близост до Меси през целия мач, аржентинецът успя да отбележи две от трите попадения за каталунците.

Това накара феновете на мърсисайдци да нарекат своя футболист "страхливец" и да измислят какви ли не забавни обяснения защо той не си е свършил работата.

"Ван Дайк май се опитва да спре Меси, но само мислено", пише фен и прилага кадри от първия гол на аржентинеца.

Did Van Dijk try to stop Messi with his mind or something? pic.twitter.com/oIXYTJZfc5 — Juan Velazquez (@JuanDirection58) May 1, 2019

Реакцията на Меси на всички твърдения на феновете на "Ливърпул" преди мача, че Ван Дайк ще го затрудни.

Messi when he heard Liverpool fans saying “you won’t be able to get past Van Dijk” pic.twitter.com/yLAFSDyjfA — Footy Humour (@FootyHumour) May 1, 2019

Liverpool : " Camp nou is just another ground. We will win against Barcelona and we have Virgil van Dijk



Messi: #BARLIV #UCL pic.twitter.com/kEWnE3dHSl — khanfarhaz (@farhazkhan83) May 1, 2019

Liverpool fans: “Barcelona? We’re not bothered. Van Dijk will handle Messi.”



Messi: pic.twitter.com/QZHEZMfINd — Lexis (@niilexis) May 1, 2019

"Ван Дайк не се приближи до Меси, за да не му се смеем. Страхливец! Действай като мъж!", пишат още феновете.

Van Dijk didn't get close to Messi so Messi couldn't embarrass him.



Coward. Take your beating like a man. — AMK - UtdArena (@AMKPersonal) May 1, 2019

А други прилагат и доказателство.

Virgil van Dijk really didn't want to be one-on-one with Lionel Messi pic.twitter.com/Qu8VkVfAgI — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 1, 2019

"Ван Дайк май се чувства доста замаян. Цяла вечер Меси тича в кръг около него и той май се отказа", беше едно от предположенията.