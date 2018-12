В сряда вечер български рефер ръководи мач от Шампионската лига за първи път от шест години. Георги Кабаков бе главен съдия при победата на "Валенсия" над "Манчестър Юнайтед" с 2:1, но въпреки успеха на "прилепите" едно отсъждане разгневи испанците.

В 11-ата минута на мача на "Местая" Антонио Валенсия влезе грубо в краката на Тони Лато, за което получи само жълт картон. Според много потребители обаче играчът на "червените дяволи" е трябвало да бъде изгонен.

В социалните мрежи се появи снимка от пораженията върху крака на Лато.

Футболистът на "Валенсия" остана в игра, но бе сменен в началото на второто полувреме.

Fans demand Antonio Valencia be sent off as screams are heard during tackle on Toni Lato https://t.co/02BA4dJ3P3 pic.twitter.com/Aj30SlbJRX