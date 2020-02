Григор Димитров приключи участието си на турнира в Акапулко, Мексико, след като загуби на полуфинал от втория в световната ранглиста по тенис - Рафаел Надал с 3:6, 2:6.

Матадора успя за първи път в богатата си кариера да победи българина в два сета на твърди кортове. Успехът му беше 13-и в мачовете помежду им, като роденият в Хасково тенисист продължава да има само един - от 2016 г.

Срещата в Акапулко, където Димитров стана шампион през 2014 г., продължи час и 43 минути, като и двамата тенисисти показаха страхотни отигравания, въпреки високите температури.

Мачът започна изключително интензивно под парещото мексиканско слънце. Първият пробив в него беше на сметката на Димитров за 2:1, но неговият съперник успя веднага да изравни и да осъществи нов в шестия гейм. Той пък му беше достатъчен, за да поведе в сетовете.

Още при първата си възможност във втората част българинът осъществи пробив, но точно като в първия сет Надал веднага реагира и спечели при сервис на Григор. Световният номер 2 записа нов пробив за 3:2. Този обрат като че ли разколеба Димитров и той не успя да се противопостави на Матадора, който за четвърти път ще играе на финал в Акапулко.

