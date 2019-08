Григор Димитров сне намира в не особено приятен етап на кариерата си, но е ясно кой е единственият начин, по който да се измъкне от него.

Българинът отпадна в първи кръг на турнира в Монреал след загуба от Стан Вавринка. Поражението ще доведе до нов спад за Димитров, като от понеделник (12 август) той ще е извън топ 70 за първи път от 7 години насам.

Гришо обаче не се отчайва и не спира с тренировките. От АТР го изловиха да тренира под проливния дъжд в Монреал, въпреки че няма да участва и в турнира на двойка, за който беше предвидено да си сътрудничи с Кей Нишикори.

The rain doesn’t stop Grigor @GrigorDimitrov working hard on the #CoupeRogers practice courts pic.twitter.com/rrWzq7fznx