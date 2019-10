Великият Лев Яшин днес щеше да завърши 90 години. Единственият вратар в историята, печелил "Златната топка", прекарва цялата си кариера като играч на "Динамо" Москва, записвайки 326 мача за 20-те си години в гранда. Има 74 срещи за Съветския съюз между 1954 и 1967 и е с основна заслуга за олимпийската титла през 1956 и европейската през 1960, гарнирана със сребърен медал на шампионата на Стария континент през 1964.

Непродажаемият му талант между двете греди и емблематичния изцяло черен екип му печелят прякорите Черният паяк и Черната пантера.

По случай годишнината от рождението му, двама вратари в Русия решиха да отдадат почит на великия Лев Яшин.

През уикенда стражът на "Динамо" Москва Антон Шунин и стражът на "Оренбург" Андрей Климович излязоха за мачовете си от руското първенство с каскети и черни екипи, точно като тези, носени от Яшин.

Wearing a black shirt and a black hat for Lev Yashin’s 90th anniversary: done



Orenburg’s goalkeeper Andrey Klimovich did it greatpic.twitter.com/bbNh9up9tM