С мач между част от звездите от легендарния футболен отбор, достигнал до четвърто място в света през 1994 г. и звезди от близкото и далечното минало на "Черноморец" беше отбелязан 100-годишният юбилей на бургаския тим.

Повече от 1500 зрители се събраха на трибуните на стадион "Черноморец", за да аплодират своите любимци и Даниел Боримиров, Емил Кременлиев, Елин Топузаков, Георги Иванов-Гонзо, Златко Янков, Ивайло Йорданов, Пламен Николов, Петър Михтарски и Дончо Донев.

Домакините бяха водени от треньора Димитър Димитров-Херо. В неговия тим феновете видяха Радостин Кишишев, Георги Чиликов, Пламен Крумов и вратарят изградил поколения национали - Любомир Шейтанов.

В мача заради други ангажименти не успяха да се включат Христо Стоичков, Петър Хубчев и Красимир Балъков. Станимир Стоилов пък замина спешно за Москва. Специалистът е спряган за един от вариантите за нов треньор на местния "Динамо".

"Много е хубаво, че ще се видим пак заедно. Да видим кой до къде е стигнал, какво е направил... Много хубава среща, браво на организаторите", заяви Ивайло Йорданов.