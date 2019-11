Ръководството на "Байерн" Мюнхен реши да се довери на новия треньор Ханзи Флик поне до Коледа. Това обяви изпълнителният директор на баварците Карл-Ханц Румениге пред Общото събрание на клуба.

Той беше категоричен, че считаният първоначално за временен вариант като треньор Флик, ще остане до зимната пауза, а при добри резултати и след това.

"След мача с "Борусия" заедно с Хасан Салихамджич публично заявихме, че Флик остава треньор на отбора до следващо решение и за да не ни задават въпроси по темата всяка седмица, поясняваме, че до следващо решение означава минимум до зимната пауза. Ханзи може да продължи работата си и след това. Казвам го абсолютно сериозно — имаме му пълно доверие", сподели Румениге.

"#Flick has an impressive vision for tactics and training. He has a great relationship with the players and we like his measured approach."



