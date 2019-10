Легендата на Англия Йън Райт коментира в ефир расисткия скандал от мача България - Англия и нацистките поздрави, които си видяха по трибуните.

"Това е ужасен ден за българския народ, но страхотен опит за справяне с расизма. Можем да видим, че тези забрани за "блокирани сектори" не значат абсолютно нищо. Виждаме набор от фенове, които не ги интересува и се нуждаят от образование. Това е", коментира Райт.

"Като тъмнокож футболист, пътуванията за гостуване са нещо, което не искате да правите, защото се нуждаете от "белите" си играчи да направят това, което е нужно от вас. Трябва да покажем, че сме мощни и да се направи нещо", добави още Райт пред ITV.

@UEFA I'd like to see Bulgaria explain their way out of this one. Shocking scenes #BULENG #SayNoToRacism pic.twitter.com/FDPmExnrPd