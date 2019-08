За "Унион" Берлин животът в Бундеслигата започна с 15-минутен протест, насочен срещу съперника "РБ Лайпциг". След историческата си промоция в елита на Германия, ултрасите на домакините решиха да не издават нито звук в началото на мача на "Стадиона на старото лесничейство".

Действията им бяха провокирани от общото негодувание срещу отбори от ранга на "РБ Лайпциг", "Хофенхайм", "Байер" Леверкузен и "Волфсбург", за които е направено изключение по отношение на правилото за финансиране на клубовете 50+1.

Listen carefully...



The Union Berlin fans slowly build up to create a huge atmosphere on the stroke of 15 minutes.



For the opening 15, their ultras decided to have an 'atmosphere boycott,' because they don't view RB Leipzig as a proper football club.



(h/t @archiert1) pic.twitter.com/LPsxwbZddl