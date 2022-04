Световната №135 Леся Цуренко е в движение, откакто започна войната в Украйна. През февруари беше в Гуадалахара, а след това отиде в Щатите за турнирите в Индиън Уелс и Маями.

Тенисистката не успя да се класира за надпреварата в Калифорнийската пустиня, отказвайки се при 3:3 срещу Кая Юван в квалификациите. За сметка на това влезе в основната схема в Маями, но загуби още на старта от Юлия Путинцева.

След това 32-годишната украинка се завърна в Европа за турнира в Марбея. Тя претърпя загуба още в първия кръг от Осиан Додин.

Известно време, до старта на сезона на клей, няма да участва на турнири. Но няма и къде да се прибере.

"След най-лошия месец в живота ми, с постоянно главоболие, паник атаки и вина заради войната в Украйна, сега съм изправена пред ново предизвикателство... като тенисист, живеещ в Киев, няма къде да отида", написа бившата номер 23 в "Туитър" до снимка с украинския флаг.

"Сега всеки украинец има своята кошмарна история. Къде да отида?", пита тя.

After the worst month of my life with constant headache, panic attacks and guilt over the war in Ukraine, I face a new challenge... as a player based in Kyiv, I have nowhere to go.



Now every Ukrainian has his own nightmare story...Where should I go? @wta #wta #tennis #ukraine pic.twitter.com/T5Wep4QpLY