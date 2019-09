УЕФА планира да засади общо 600 хиляди дървета в 12-те страни, които ще приемат мачове от Евро 2020 като задължение към опазване на околната среда. От европейската централа съобщиха, че по този начин искат да намалят вредните емисии във въздуха, които ще бъдат създадени покрай пътуванията около европейското първенство догодина.

Шампионатът на Стария континент през 2020 г. ще отбележи 60 години от създаването на УЕФА. За първи път първенството ще се проведе в 12 държави, а сред градовете-домакини са Дъблин, Баку, Лондон, Санкт Петербург, Букурещ и други.

Заради новия формат се очаква нарастване на пътуванията за феновете, официалните лица и играчите.

Според президента на УЕФА Александър Чеферин от всичко това ще пострада природата, а целта на организацията е да я опази.

UEFA will plant 600,000 trees across the 12 host countries of @EURO2020 and invest in renewable energy projects to offset carbon emissions from travel to matches.



