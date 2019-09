С треньор Нейм Сърнейм и с 10 титли по-малко. Така официалният немски туитър акаунт на УЕФА представи "Цървена звезда" при гостуването на "Байерн" Мюнхен в Шампионската лига. Неволна или не, грешката си е грешка и предизвика вълна от коментари в социалните мрежи.

Таблоидът "Билд" първи сигнализира за гафовете в профила си във Фейсбук: "Отново броим. Да, има 11 футболисти в стартовия състав. Логото е поставено. Името на клуба е написано коректно. Може да започваме!", написа изданието до снимка с невярната информация.

"Треньорът на "Звезда" не се казва Нейм Сърнейм, а Владан Милойевич. Имаме три звезди на емблемата си", възмутиха се феновете на "звездашите".

We have 3 stars on the badge and our coach is Vladan Milojevic not 'name surname' ;) — Andro (@zvezdasve) September 18, 2019

Друг потребител написа, че чака с нетърпение треньорския дебют на Нейм Сърнейм.

I, for one, am looking forward to Name Surname’s coaching debut https://t.co/gnLqBD8RZH pic.twitter.com/NXDy1zc94V — Mark Yesilevskiy (@MarkWhyy) September 18, 2019

А според един бивш журналист на "Би Би Си" и "Ройтерс", отборът на "Цървена звезда" най-после е намерил такова голямо име в треньорската професия, което да зарадва феновете.

Не липсват и оригиналните коментари. Потребителка на Туитър разгада за кого пее сръбската певица Цеца в песента си "Име и презиме".

"Цървена звезда" официално сложи трета звезда на емблемата си, след като преди няколко месеца триумфира с 30-а титла на Сърбия (б. ред. - броят се и титлите на Югославия).