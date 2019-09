Европейската футболна централа УЕФА ще организира трети международен клубен турнир. Това стана ясно след заседание на централата, което се проведе в Любляна.

Надпреварата ще носи името Лига на конференциите, а подробностите за регламента и начина на класиране ще бъдат обявени скоро.

За сега се знае, че първото издание ще бъде през 2021 г. Целта е все повече отбори от стария континент да играят мачове в международни турнири.

Confirmed: The name of the third UEFA club competition will be UEFA Europa Conference League.



The new competition will start in 2021 and is aimed at giving more clubs in more countries a chance to participate in European football. #UEFAExCo