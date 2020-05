Трима души от футболния тим на "Кьолн" са дали положителни резултати при тестване за коронавирус. Това съобщиха "козлите" на официалния си сайт.

Не се уточнява дали става дума за футболисти, треньори или служители. Става ясно, че те се чувстват добре, нямат симптоми и ще останат у дома за 14 дни, като ще бъдат подлагани периодично на тестове.

