Третото поколение Малдини в "Милан" вече официално е факт! След дядо си Чезаре и баща си Паоло, 18-годишният Даниел дебютира за "росонерите" в Серия "А".

Today, Paolo Maldini's son Daniel made his Serie A debut for AC Milan



That now makes it THREE generations of Maldini at ONE club



- Cesare Maldini (his grandfather)



- Paolo Maldini (his father)



- Daniel Maldini (the son)



