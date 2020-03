Третият боксов мач между шампиона на Световния боксов съвет (WBC) Тайсън Фюри и претендента за пояса Дионтей Уайлдър ще се състои на 3 октомври.

Информацията е на източник на американското издание "Атлетик" и беше съобщена от журналиста Майк Копинджър. Тя все още не е потвърдена официално от щабовете на двамата боксьори.

Breaking: Sources tell The Athletic that Tyson Fury and Deontay Wilder are slated to meet again Oct. 3 in Las Vegas in an ESPN/FOX PPV. Details inside on the heavyweight championship trilogy bout (and no, this fight isn’t “moving” because of the pandemic)https://t.co/wZqkQYUGgE