Треньорът на баскетболния национал Александър Везенков в "Олимпиакос" - Дейвид Блат, призна, че страда от множествена склероза. 60-годишният специалист е научил за заболяването си преди пет месеца с помощта на медицинския екип на гръцкия гранд.

Той разкри за здравословния си проблем с отворено писмо на сайта на "Олимпиакос".

"Преди няколко месеца бях диагностициран с множествена склероза. Това е автоимунно заболяване, което повлиява качеството на живот и способностите за функциониране на тялото. Когато научих, последваха шок и болка, но реших, че няма да се предам пред нищо. Че ще се адаптирам, ще намеря начин да продължа живота си по нормален начин, доколкото е възможно. Опитвам се да бъда активен и да подобря цялостната кондиция на тялото си. Работя и изисквам повече, а не по-малко от себе си. Има много хора, които се борят с по-сериозни предизвикателства. Всеки води собствените си битки. Всички трябва да имаме кураж и да живеем живота си възможно най-добре.

Благословен съм да имам подкрепата на много добри и грижовни хора. Въпреки че изглеждам и функционирам малко по-различно, аз съм същият човек. Те не ме оставят да забравя това, дори когато падам духом или се обезкуражавам. Аз съм треньор и работата ми е да водя, да уча и да вдъхновявам много хора. Късметлия съм, че има лекари и ръководство, които приемат моята слабост и ми помагат да я преодолея. Не бих могъл да се оплаквам и няма да го направя. Това би било загуба на време. От играчите и екипа си искам да бъдат най-добрата версия на себе си, така че от себе си не мога да искам по-малко.", пише Блат.

