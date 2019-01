Трансферът на младия футболист, сочен за следващия Йохан Кройф - Френки де Йонг, в "Барселона" реши шеговита "заложническа криза".

21-годишният полузащитник финализира договора си с испанския гранд, който ще плати за него 75 млн. евро (и още над 11 млн. бонуси при добро представяне), и бе официално представен на сайта на тима. Де Йонг всъщност ще продължи да играе за "Аякс" и ще се присъедини към каталунците през лятото на 2019 г.

Феновете на "Барса" следяха със затаен дъх цялата сага около привличането на холандеца. Един от тях дори постави ултиматум на любимия си отбор. "Обявете Франки или тя остава заключена", пише той под снимка на жена в клетка. Публикацията е от 13 януари.

От страницата на тима в "Туитър" явно са били много впечатлени от "ултиматума", след като минути след официалното обявяване на новото си попълнение отговориха - "Вече може да я освободиш!".

You can release her now. https://t.co/Cv8rI19faJ