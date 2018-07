Президентът на САЩ Доналд Тръмп пожела по-тежки наказания за играчите от NFL, които не застават прави по време на националния химн.

Ден след като ръководството на NFL и състезателите не излязоха с крайно решение по темата за това дали играчите са задължени да стоят прави по време на химна, Тръмп реагира остро в социалната мрежа "Туитър".

The NFL National Anthem Debate is alive and well again - can’t believe it! Isn’t it in contract that players must stand at attention, hand on heart? The $40,000,000 Commissioner must now make a stand. First time kneeling, out for game. Second time kneeling, out for season/no pay!