Новата година за "Тотнъм" и Жозе Моуриньо започна със загуба. "Шпорите" записаха поражение с 0:1 като гости на "Саутхемптън" в мач от 21-ия кръг на Висшата лига.

Специалния обаче направи всичко възможно да я предотврати, като в 78-ата минута дори отиде до скамейката на противника и се опита да надникне в записките на щаба. За това свое действие той получи жълт картон.

