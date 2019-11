Ръководството на "Тотнъм" ще обжалва червения картон на своя футболист Хюн-Мин Сон.

Южнокореецът беше изгонен, след като фаулира остро Андре Гомеш по време на мача срещу "Евертън" от Висшата лига. След действията на Сон португалецът беше изнесен на носилка, тъй като глезенът му беше счупен.

Първоначално съдията показа жълт картон на футболиста на "Тотнъм", но след като видя състоянието на Гомеш, прати южнокорееца директно в съблекалнята.

Наказанието на Сон ще стане ясно след заседание на съдийската комисия, като то се изразява в забрана за игра в следващи мачове.

Очевидно беше обаче, че изгоненият футболист съжалява за постъпката си. Той се разплака още на терена, а футболисти и от двата отбора свидетелстват, че е бил изключително разстроен и се е наложило да го успокояват.

Междувременно от "Евертън" се похвалиха, че Гомеш е претърпял операция в понеделник и тя е преминала "изключително успешно". В близките дни ще стане ясно дали португалецът ще може да се завърне на терена и кога.

| A positive update on @aftgomes.



On behalf of Andre, we'd like to thank everybody for their support. #EFC pic.twitter.com/RHuIkOAr8V