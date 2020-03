Дори да си Лионел Меси, световните тенденции те повличат. Като предизвикателството да жонглираш с тоалетна хартия, което забавлява все повече футболиста у нас и по света.

В ситуация на пандемия заради разпространението на коронавируса по света и без футболни мачове в близките седмици, звездата на "Барселона" реши да поддържа формата си като приемe предизвикателството от бившия си съотборник Шави и покаже, че е добър, както с топка, така и с руло тоалетна хартия.

Меси жонглира в дома си, където прекарва време със семейството си и отговорно сложи хаштага: #ОстанетеСиВкъщи.

Messi accepted the challenge after being nominated by Xavi



pic.twitter.com/4QprokvJL9