Легендата на френския футбол Тиери Анри няма да остане дълго време без работа след кошмарния си престой начело на "Монако". Бившият нападател на "Арсенал" е в напреднали преговори с ръководството на американския "Ню Йорк Ред Булс", като клубът от Мейджър лийг сокър смята, че Анри може да помогне за подобряването на резултатите, но и за популярността на отбора, пише "Скай Спортс".

Анри носи екипа на "червените бикове" в периода 2010-2014 г. и е любимец на феновете.

"Ню Йорк Ред Булс" има само един успех от началото на сезона и заема 9-ото място в Източната конференция.

Анри не успя да измъкне "Монако" от зоната на изпадащите във Франция, но отборът се стабилизира след завръщането на треньорския пост на Леонардо Жардим.

