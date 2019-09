Ангажиментите на корта са едно, но образованието не може да чака! На този принцип действат две от звездите в женския тенис. Каролине Вожняцки и шампионката на смесени двойки от последното издание на Откритото първенство на САЩ - Бетани Матек-Сандс, стегнаха раниците.

Двете не посещават "обикновено училище", а престижния американски университет Харвард.

Матек-Сандс позира пред емблематичната червена сграда на кампуса, облечена в тениска "Момичетата могат всичко". В социалните мрежи тя се похвали, че ѝ предстои първи учебен ден, часове след като триумфира в Ню Йорк заедно с Джейми Мъри.

Вожняцки изглежда доста по-притеснена преди новото предизвикателство извън корта. "Мечтите се сбъдват!", пише тя.

Датчанката има от къде да взима съвети за предстоящото обучение. Нейният съпруг Дейвид Лий - бивш баскетболист и шампион от НБА с "Голдън Стейт Уориърс" през 2015 г., вече е минал по този път.

Being accepted in to Harvard Business School is a dream come true! Thank you @anitaelberse and @Harvard for this amazing opportunity! #1stdayofschool pic.twitter.com/PnNyqpR8yP