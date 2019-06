Дори светът да свърши, те двамата ще вървят ръка за ръка! Дори всичко да се обърка, те ще бъдат подкрепа един на друг! Дори единият да загуби мача си от третия кръг на "Ролан Гарос", другият ще го утеши!

Никола Маю и синът му Натанел докараха до сълзи почитателите на тениса с милата сцена на корта след загубата на французина от аржентинеца Леонардо Майер.

Разочарованият от резултата тенисист не успя да скрие сълзите си след поражението. За утеха към него веднага се притече най-любимият му човек. 7-годишният Натанел се хвърли в прегръдките на татко си и силно го прегърна.

Последваха бурни аплодисменти от зрителите по трибуните. Част от тях също се разплакаха от умиление. Сълзите си не сдържа и победителят Майер.

В крайна сметка баща и син Маю напуснаха корта хванати за ръка и благодариха за подкрепата на публиката.

You maybe already saw this.

Tennis player Mahut losing at Roland Garros in front of his family, breaks down in tears.

His kid runs on court to hug him.

His opponent Mayer getting emotional.



Father and son walk away hand in hand.



Losing, winning, living.pic.twitter.com/YOE3ohKVGJ