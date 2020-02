Новият шампион в тежка категория на Световния боксов съвет (WBC) - Тайсън Фюри, винаги е бил ексцентричен. Мачът му срещу Дионтей Уайлдър в Лас Вегас обаче постави нов въпрос - дали не е... вампир?

По-наблюдателните боксови привърженици забелязаха, че в шестия рунд британецът изплези език и облиза кръвта, която се стичаше от ухото на неговия съперник.

Минути след това, в седмия рунд, реферът отсъди технически нокаут и провъзгласи Фюри за шампион.

След като еуфорията премина, в социалните мрежи се появи клип от "облизването", а феновете обявиха британеца за... демон.

Every other heavy weight boxer when they saw Tyson Fury lick Wilder’s blood. #WilderFury2 pic.twitter.com/10F92ia0IM — Austin Grant (@AustinPlanet) February 23, 2020

Част от потребителите в социалните мрежи се погнусиха от действията на шампиона.

Me watching Tyson Fury lick Deontay Wilder’s blood #FuryWilder2 pic.twitter.com/HNNafqWCqd — Chris (@Chris8RM) February 23, 2020

За други това беше достатъчен материал, за да започнат с шегите.

The Tyson Fury blood lick is already working its way into meme stardom — jefe (@thatdude400) February 23, 2020

"Фюри вкуси победата", беше най-често срещаното изречение.