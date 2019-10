Тайфунът Хагибис обърна с краката нагоре програмата на старта от Формула 1 в Япония. Организаторите съобщиха, че квалификациите за Гран при в Страната на изгряващото слънце няма да се проведат в събота (12 октомври), както гласеше стриктно изготвената програма.

Причината е, че именно тогава местните очакват бурята да връхлети островната държава с най-голяма сила и да предизвика хаос, дори на поддържаната писта.

Вместо това болидите ще направят своите квалификационни обиколки в неделя (13 октомври) часове преди голямото състезание. Ако и тогава обаче условията на писта "Сузука" не са безопасни, то пилотите ще се подредят за старт според времената, дадени по време на втората тренировка. В нея най-бърз беше Валтери Ботас с "Мерцедес".

