Две непознати зрителки на трибуните на Откритото първенство на Австралия се превърнаха в звезди в социалните мрежи за часове. Причината е тяхната непримиримост, желание за победа и страст, с която спориха за... лентата за глава на тенисистката от Беларус Алина Сабаленка.

След победата над Кати Бултър, младата надежда на белоруския тенис хвърли в публиката кърпите и лентата си за коса, с която прибира кичурите си. Аксесоарът попадна в ръцете на на една, а на две дами на трибуните. И тогава започна забавната част!

Нито една от почитателките на Сабаленка не отстъпи. Двете жени на средна възраст започнаха да дърпат свирепо пред погледа на всички зрители. Един от тях засне и цялата случка с телефона си.

This is the greatest thing I’ve seen at the #AusOpen⁠ ⁠!



Two old ladies fighting over Aryna Sabalenka’s headband, which she threw into the crowd!



Security came and escorted both women from the stadium. They also took the headband away as neither of the ladies would let go. pic.twitter.com/tv0I2mdaTt