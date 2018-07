Кристиано Роналдо вече е на 33, а на физиката му могат да завидят дори и най-подготвените 20-годишни спортисти. Португалецът изуми с показателите си по време на медицинските изследвания в "Ювентус", а резултатите бяха публикувани от италианската клиника J Medical.

For all those who doubt his physical shape at 33, Cristiano Ronaldo has recorded the highest Athletic Performance Index score out of all the players who participated at the World Cup 2018: 52.

Below is a chart of (Athletic Performance Index Score vs Age) for WC2018 players. #GdS pic.twitter.com/QqaGSts4N4