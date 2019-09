View this post on Instagram

Sumo wrestling sport is sacred in Japan. I had the of honor experiencing what it feels like to be up there with these warriors. I had a slight weight deficit but I was very close to moving the guy an inch. They say they eat at least 10.000 calories a day to be strong and big. Don’t know if I can match that to be honest I remember following sumo during the 90s at home in Serbia with my dad and brothers and especially supporting Akebono Yokozuna. Where is he now so I can show him how big I became? #NovakGoesSumo ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Sport sumo rvanja je tradicionalan i vrlo poštovan u Japanu. Imao sma čast i zadovoljstvo da budem u “ringu” sa ovim borcima. Borac je u odnosu na mene imao malu prednost u kilaži. Kažu da jedu najmanje 10.000 kalorija dnevno da bi bili ovako veliki i snažni. Teško da mogu sa njima u tome da se nadmećem Sećam se odrastanja 90tih i kako smo pomno pratili ovaj sport na televiziji u našoj kući i bodrili Akebono Yokozunu. Gde li je on sad da mu pokažem koliko sam porastao?