Французите ликуват със световната титла. Те са шампиони отново след 20 години, а празненства започнаха под проливния дъжд на "Лужники" в мига, в който официално бе даден край на мача срещу Хърватия.

"Петлите" не спираха да се прегръщат и да скачат в пороя, който "по поръчка" се изсипа по време на церемонията по награждаване. Той не попречи и на емоциите на държавните глави на финалистите - Емануел Макрон и Колинда Грабар-Китарович, които стоически раздаваха поздравления и медали в подгизналите си костюми.

Единственият, който остана сух през цялото време бе... Владимир Путин. Президентът на Русия бе оборудван с чадър в първия възможен момент. Държаха го официални лица, които седяха зад него. За другите двама държавни лидери обаче... нямаше такива екстри.

След като всички получиха чадъри (но не всички ги използваха), още една ситуация привлече вниманието на по-наблюдателните зрители.

Една от дамите, които помагаше при раздаването на златните отличия на Французите, прибра медал в... джоба на сакото си. Тя седеше точно зад Владимир Путин и президентът на ФИФА Джани Инфантино.

Оказа се, че тя е част от официалните лица, но дали просто е решила да си "вземе" златото за спомен или действията ѝ имат друга цел, от ФИФА все още не са коментирали.

