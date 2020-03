Исках да покажа на оцелелите след рак, че има живот след тези битки. Не търсех договор, не търсех пари – просто исках да завърша като футболист, дори и да играя само 5 минути. Така Стилиян Петров коментира желанието си да се завърне на терена. Желание, което не се сбъдна, тъй като Роберто Ди Матео реши да не предлага договор на българина.

След като пребори левкемията, бившият капитан на България поднови тренировки с "Астън Вила" през 2016 г., но тогавашният мениджър Ди Матео заяви, че няма нужда от услугите му като футболист.

L e g e n d. @StanPetrov19 is at Wembley to support the Villa this afternoon! #AVFC #CarabaoCupFinal pic.twitter.com/KYHc9GhTdb