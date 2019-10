Трикратният шампион на НБА с "Голдън Стейт Уориърс" - Стеф Къри, счупи лявата си ръка. Инцидентът стана при тежко падане в третата четвърт на мача срещу "Финикс".

Къри се сблъска с центъра на противниците Арън Бейнс и при падането на пода се подпря на ръката си. Тя обаче поддаде.

От клуба информираха, че става дума за счупване. Очаква се днес баскетболистът да премине ядрено-магнитен резонанс, за да се установи колко тежко всъщност е пострадал и да може лекарите да дадат прогноза кога той ще се завърне на игрището пълноценно.

