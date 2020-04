Сезонът във Формула 1 може да стартира в Австрия. Състезанието там трябва да се проведе от 3 до 5 юли. Това е целта на организаторите, разкри председателят и главен изпълнителен директор Чейс Кери.

По-рано през деня стана ясно, че Гран при на Франция няма да се състои, но от Формула 1 са по-скоро оптимисти, че през лятото ще можем да наблюдаваме съперничеството между най-бързите пилоти и болиди.

"Целта ни е да се състезаваме в Европа през юли, август и началото на септември с първи старт в Австрия през уикенда 3-5 юли. През септември, октомври и ноември планираме да сме в Азия и Америките, приключвайки сезона в Близкия изток през декември, като Бахрейн идва преди традиционния финал в Абу Даби, тоест между 15 и 18 състезания. Ще публикуваме финализирания календар възможно най-скоро.", се казва в позиция на Кери, публикувана на официалния сайт на "Формула 1".

