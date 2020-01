Добрият съдия не изпъква по време на мач. Той върши работата си перфектно, без да пречи на играчите и да привлича вниманието на публиката. Това може да важи за 99% от професионалните спортни арбитри, но не и за Марияна Вельович!

Тя просто е изключително красива!

Светът заговори за нея преди дни, когато съдийстваше на четвъртфинала на Откритото първенство по тенис на Австралия между Роджър Федерер и Тенис Сандгрен. Марияна извика Маестрото - носител на 20 титли от Големия шлем, пред стола си и строго го смъмри за използването на нецензурни думи след една загубена точка. Федерер си тръгна с наведена глава и доигра мача.

“Give me a break.”



