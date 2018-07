Въпреки загубения финал и световна титла в Москва, Хърватската футболна федерация поздрави новите първенци - Франция.

Минути след последния съдийски сигнал на стадион "Лужники", в профилите в социалните мрежи на футболната централа на балканската страна се появи послание към "петлите".

Congratulations to @equipedefrance / @FrenchTeam as they win their second world title - Félicitations! #WorldCupFinal pic.twitter.com/GJYDfbWtqD