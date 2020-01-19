Националът Цветан Соколов и неговият "Зенит" Казан допуснаха шокираща загуба в отложен мач от първия кръг на волейболната Шампионска лига. Отборът, воден от Алексей Вербов, отстъпи с 2:3 (25:18, 16:25, 25:20, 22:25, 14:16) на полския "Ястжембски Венгел" у дома.

След като си размениха по два гейма, "Зенит" и "Ястжембски" решиха спора в тайбрек. При него поляците поведоха, но руският тим обърна и стигна до аванс от 14:9. Гостите обаче направиха феноменална серия от 7 поредни точки и изтръгнаха победата.

Над всички в мача бе Соколов с 22 точки, а Максим Михайлов и Ървин Нгапет добавиха по 18. За победителите най-резултатен беше Томаш Форнал с 18 точки.

В следващия кръг от трета група на Шампионската лига "Зенит" се сблъсква с белгийския първенец "Грийнярд" Маасейк, а "Ястжембски" с турския "Халбанк", чийто екип носи националът Георги Сеганов.

Съставите

"Зенит" Казан: Александър Бутко 5, Цветан Соколов 22, Ървин Нгапет 18, Максим Михайлов 18, Вадим Лихошерстов 2, Артьом Волвич 3 - Валентин Голубев-либеро (Андрей Сурмачевский 3, Алексей Самойленко, Денис Земчьонок, Лоран Алекно, Валентин Кротков, Алексей Кононов 2)

"Ястжембски": Лукаш Кампа, Давид Конарски 11, Кристиан Фром 7, Томаш Форнал 18, Юрий Гладир 13, Грейъм Виграс 9 - Якуб Попивчак-либеро (Якуб Буцки 11, Жулиен Линеел 7)