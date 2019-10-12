Традиционният маратон на София ще се проведе на 13 октомври в центъра на столицата. Както всяка година събитието налага ограничение в движението на пътни превозни средства.

Този път трасето ще премине през едни от най-оживените улици и булеварди.

Стартът е пред Националната художествена галерия на площад "Александър I", след това участниците се отправят към площад "Лъвов мост",бул. "Княгиня Мария Луиза", ул. "Алабин", бул. "Васил Левски", бул. "Дондуков", моста "Чавдар", бул. "Владимир Вазов" и до "Ботевградско шосе", от където ще се върнат обратно, но този път през площад "Св. Александър Невски", улица "Оборище" и отново пред Националната художествена галерия, където ще бъдат наградени най-бързите в трите дистанции - класическата 42,195 км, 21 км и 10 км.

Това налага забрана за престой и паркиране на пътни превозни средства на площад "Александър I", както и между булевард "Цар Освободител" и улица "Съборна" от 8:00 ч. на 12 октомври до 19:00 ч. на 13 октомври.

За да бъде осигурена безопасността на всички над 4000 участници, от 7:00 до 16:00 ч. на 13 октомври ще бъдат затворени за пътни превозни средства частично или напълно улиците и булевардите, по които преминава трасето.

Ето по кои улици в София се забранява влизането на пътни превозни средства:

- бул. „Цар Освободител” между бул. „Васил Левски“ и пл. „Независимост”;

- бул. „Княгиня Мария Луиза” между бул. „Тодор Александров” и ул. „Козлодуй”;

- пл. „Лъвов мост“;

- ул. „Поп Богомил“ между ул. „Георг Вашингтон“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“;

- ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ между ул. „Сердика“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“;

- ул. „Цар Симеон“ между ул. „Георг Вашингтон“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“;

- ул. „Екзарх Йосиф“ между ул. „Сердика“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“;

- бул. „Княз Дондуков“ между пл. „Независимост“ и ул. „Бачо Киро“ и между бул. „Васил Левски“ и моста „Чавдар“;

- бул. „Витоша” между бул. „Тодор Александров” и бул. „Александър Стамболийски”;

- бул. „Тодор Александров” между бул. „Витоша” и бул. „Христо Ботев”;

- бул. „Александър Стамболийски” между бул. „Витоша” и бул. „Христо Ботев”;

- ул. „Позитано“ между ул. „Лавале“ и бул. „Витоша“

- ул. „Алабин” и ул. „Ген. Гурко“ между бул. „Витоша” и ул. „Г. С. Раковски”;

- ул. „Денкоглу“ между ул. „Ангел Кънчев“ и ул. „Граф Игнатиев“;

- ул. „Солунска“ и ул. „Дякон Игнатий“ между ул. „Ген. Гурко“;

- ул. „6-ти септември“ между ул. „Аксаков“ и бул. „Цар Освободител“;

- ул. „Цар Шишман“ между ул. „Аксаков“ и пл. „Народно събрание“;

- ул. „Иван Вазов“ между ул. „6-ти септември“ и ул. „Г. С. Раковски“;

- ул. „Г. С. Раковски” между ул. „Ген. Гурко” и бул. „Княз Дондуков”;

- ул. „Оборище” между ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Кракра”;

- ул. „Московска” между бул. „Васил Левски” и ул. „11-ти август”;

- ул. „11-ти август” между ул. „Московска” и пл. „Св. Ал. Невски”;

- бул. „Янко Сакъзов“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Кракра“;

- ул. „Бяло море“ между бул. „Княз Дондуков“ и ул. „Чаталджа“;

- ул. „Злетово“ между бул. „Ген. Данаил Николаев“ и бул. „Княз Дондуков“;

- ул. „Поручик Пачев“ между ул. „Тракия“ и бул. „Княз Дондуков“;

- моста „Чавдар”;

- бул. „Владимир Вазов“ между ул. „Черковна” и бул. „Ботевградско шосе”;

- ул. „Черковна“ между ул. „Е. Симидчийска“ и бул. „Владимир Вазов“;

- ул. „Ильо войвода“ между бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Скайлер“;

- ул. „Панайот Хитов“ между ул. „Макгахан“ и бул. „Владимир Вазов“;

- ул. „Острово“ между ул. „Макгахан“ и бул. „Владимир Вазов“;

- ул. „ Тодорини кукли“ между бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Левски вековен“;

- ул. „Неофит Бозвели“ между ул. „Тодорини Кукли и бул. „Владимир Вазов“;

- ул. „Баба Вида“ между ул. „Спас Гинев“ и бул. „Владимир Вазов“;

- ул. „Левски вековен“ между бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Тодорини кукли“;

- ул. „Васил Кънчев“ между бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Ангел войвода“;

- ул. „Резбарска“ между ул. „Васил Кънчев“ и бул. „Владимир Вазов“;

- ул. „549“ между ул. „Резбарска“ и бул. „Владимир Вазов“;

- ул. „Витиня“ между ул. „544“ и бул. „Владимир Вазов“ и между бул. „Владимир Вазов“ и улицата от северната страна на бул. „Владимир Вазов“;

- ул. „Поп Груйо“ между ул. „Могилата“ и ул. „Св. Тома Иконописец“;

- ул. „Станислав Доспевски“ между ул. „573“ и ул. „Св. Тома Иконописец“;

- ул. „Поручик Г. Кюмюрджиев“ и ул. „Св. Тома Иконописец“;

- ул. „61“ между ул. „1“ и бул. „Владимир Вазов“;

- крайна дясна пътна лента на северното и южното пътно платно на бул. „Ботевградско шосе“ между бул. „Владимир Вазов“ и ул. „46“ /кв. „Враждебна“.