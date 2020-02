София Кенин e най-младата шампионка на Откритото първенство на Австралия по тенис от 12 години насам. 21-годишната американка победи испанката Гарбине Мугуруса на финала в Мелбърн и сбъдна мечтата си, а от понеделник ще дебютира в топ 10 на световната ранглиста.

"Моята мечта официално се осъществи. Ако имате мечта, трябва да се борите за нея, защото мечтите наистина се сбъдват!", каза щастливата Кенин след най-големия си успех до момента.

Неин мениджър е Стефан Гюров, който се грижи за интересите и на украинката Елина Свитолина. Гюров е изпълнителен директор на агенцията Top Five Management и бе в ложата на младата американка при триумфа й в Мелбърн.

Покрай Кори Гоф, сестрите Уилямс и Ашли Барти, София Кенин остана в сянка до последния ден на турнира при жените.

Но коя всъщност е тя и откъде се появи?

София Кенин, или Соня (както тя самата обича да се нарича), е родена в Москва в края на 1998 г., но прекарва само няколко месеца в Русия, тъй като родителите й - Александър и Лена, се местят в САЩ в началото на 1999 г.

Your 2020 @AustralianOpen Champion @SofiaKenin had that unflinching demeanor at 5 years old. #AusOpen pic.twitter.com/CaScBFvnin

Соня се насочва към тениса заради баща си, а именно той има най-голямо влияние върху развитието й в този индивидуален спорт. Александър Кенин продължава да бъде основният й треньор и в момента.

Талантът й се проявява, когато е едва на 5: "Играя тенис, защото искам да съм шампион и да бъда №1 в света", казва в първото си интервю начинаещата тенисистка.

Огромна заслуга за успехите й днес има и легендарният треньор Рик Мачи, който я взима в академията си във Флорида. Ричи е този, който дава път в тениса и на сестрите Винъс и Серина Уилямс.

"В първия момент, когато я видях бях втрещен. Способността й да взима топката толкова рано, след като отскочи от корта, след като бе едва на 5 години, бе невероятна. Дотогава бях виждал само едно момиче да го направи на тази възраст - Мартина Хингис", спомня си Мачи.

Невръстната бъдеща тенисистка започва да участва в телевизионни реклами и да дава интервюта за различни списания, които й предричат бляскава кариера. През 2006 година се докосва за първи път до големите звезди на тениса - Ким Клайстерс и Анди Родик, и дори провежда тренировки с белгийката и Джон Макенроу.

След днешния й триумф в "Мелбърн Парк" Клайстерс я поздрави в "Туитър".

congrats @SofiaKenin on your first grand slam title - you’ve shown what’s possible with focus, hard work and determination!