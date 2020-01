Смъртта на легендарния баскетболист Коби Брайънт потопи в скръб целия свят и наложи промени в едно от най-чаканите спортни събития за годината - Мача на звездите на НБА. Тази година срещата ще се изиграе на 16 февруари в Чикаго.

Капитани на двата отбора ще бъдат Леброн Джеймс и Янис Антетокумбо.

Първите 3 части ще продължат по 12 минути. След всяка от тях резултатът ще се занулява и ще се обявява победител. В началото на последната част точките ще се сумират. Към по-високия сбор ще се прибавят 24 точки (с номер 24 Брайънт игра в последните години) - това ще е резултатът, към който и двата тима ще се стремят. Който пръв го достигне, той печели Мача на звездите.

Обърканият регламент накара организаторите да дадат пример. Ако двата тима са отбелязали по 100 и 95 точки преди началото на четвъртата част, то те ще играят, докато един от отборите не достигне 124 точки.

