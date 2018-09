Рафаел Надал се класира за полуфиналите на US Open след епична 5-часова битка с Доминик Тийм - 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4), 7:6 (5).

Двубоят започна с "геврек" (б.р. - сет на нула) в полза на австралиеца, но след това се превърна в неподражаемо зрелище. В крайна сметка Рафа наложи волята си и на предпоследното стъпало в надпреварата ще се изправи срещу Хуан Мартин дел Потро.

RAFA PREVAILS!



In 4 hours and 49 minutes, @RafaelNadal defeats Thiem 0-6, 6-4, 7-5, 6-7, 7-6 at 2:04am!#USOpen pic.twitter.com/eHYr2rZy3Y