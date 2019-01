Григор Димитров вече знае, че първото препятствие на Откритото първенство на Австралия за него носи името Янко Типсаревич. А на българина не му остава нищо друго, освен да тренира!

Как? С сладолед!

Позволено ли е това на професионалните тенисисти? Явно да, особено ако са рекламни лица на марката вкусни десерти.

Всъщност Григор превърна една от тренировките си в забавление и искрено се зарадва, когато успя да уцели кутийката сладолед, която беше и целта му.

Pinpoint accuracy from @GrigorDimitrov, knocking off a tub of Haagen-Dazs #AusOpen @RomanoBeck pic.twitter.com/HFkxQeyNwr