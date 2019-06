Скандал с турския национален отбор по футбол само няколко часа след гръмката победа над Франция. Като "расистко", "грубо", "неуважително" и "недопустимо" играчите на Шенол Гюнеш определиха посрещането си в Рейкявик.

Отборът трябвало да стои три часа на летището, като членовете му преминали задълбочена проверка с цялостно претърсване на багажа. Исландските власти не дали обяснение за действията на служителите, пише trtworld.com.

Говорителят на турския президент Реджеп Ердоган - Ибрахим Калин, използва профила си в "Туитър", за да изрази недоволството си.

"Нашата държава и народът са с националния отбор, който ще даде най-добрия отговор на терена", заяви той.

Според комуникационния директор на турското президентство, отношението към футболистите "не е в тона на дипломатическата учтивост, нито на спортсменското поведение".

Racist welcome for Turkey in Iceland!



Turkish NT were not allowed to leave the airport for 3 hours after landing for the #EURO2020 qualifying game and the officials gave no reason.



Captain Emre Belözoğlu was accosted by a man who held a toilet brush to his face. #ISLTUR pic.twitter.com/auo0XM3Eq4