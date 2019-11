По време на бляскавата си боксова кариера Ивендър Холифийлд спечели световната титла в тежка категория и загуби част от ухото си, отхапана в свиреп сблъсък с Майк Тайсън. Сега наред е синът му. 22-годишният Евън дебютира на професионалния ринг със светкавичен нокаут само за 16 секунди.

Холифийлд-младши вече премина през аматьорите и записа над 80 мача, но така и не попадна в олимпийския отбор на САЩ. Преходът му при професионалистите обаче изглежда обещаващ - може да го потвърди първата му жертва на име Ник Уинстед.

„В бокса съм вече 10 години. Време е да направя следващата крачка. Докато приятелите ми в гимназията играеха футбол или баскетбол, аз бях в залата всеки ден. Сега е моето време“, заяви Холифийлд-младши, който се изявява успешно и на още един фронт - литературата. Младежът вече може да се похвали с първата си книга - 12 rounds of victory for youth (12 рунда от победата на младостта).

Той има всички предпоставки да успее - тренира при някогашните наставници на баща си Морис Уоткинс и Тим Холмарк и е част от промоутърската компания Main Eventsу, с която Ивендър подписа първия си професионален договор.

Евън продължава да мечтае и за олимпийска слава, а сред главните му цели е златото в Токио догодина.

Evander Holyfield's son, Evan, just made his pro boxing debut and crushed his opponent



Looking like the real deal.



(via @DAZN_USA)pic.twitter.com/lhd7TqISeX