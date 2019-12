View this post on Instagram

Mənım Qarabağ da qalmağım sona çatdı! Demək istəyirəm ki, həmişə professional olmuşam və komandaya ən yaxşısını vermişəm,amma yollarımız ayrılır. Qarabağ a və kluba və Ağdama dəstək olan bütün ınsanlara uğurlar diləyirəm! Mən burada yaxşı dost tapmışam və burada ınsanlar hagginda yalnız xoş və gözəl düşüncəli fikirlərim var. Təşəkkür edirəm və gələcəkdə uğurlar arzu edirəm!