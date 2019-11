Футболистът Златан Ибрахимович може да се е превърнал в един от символите на Швеция, но една грешна инвестиция може да срине имиджа му главоломно. И той я направи!

Нападателят, който все още държи в напрежение феновете и не съобщава къде ще играе през следващия сезон, купи акции в местния "Хамарби". На пръв поглед в това няма нищо лошо, но не и при Златан, който е юноша на... съперника "Малмьо" и се смята за една от легендите на тима.

Именно привържениците на 20-кратните шампиони на Швеция се почувстваха предадени от своя любимец и не закъсняха с демонстрациите си. Първо новооткритата статуя на Златан пред стадиона на "Малмьо" беше покрита с найлон и запалена.

"Действията ми нямат нищо общо с феновете на "Малмьо". За тях съм футболистът Златан и те трябва да уважават това. Не мисля, че има за какво да се сърдят. Връзката ми с привържениците на "Малмьо" е силна и те трябва да се радват за тази моя инвестиция", коментира Ибрахимович.

Явно това обяснение не е умилостивило феновете, които продължиха с акцията си, като този път се пренесоха пред дома на нападателя. Входната му врата осъмна с огромен надпис "Юда", придружен от картичка, на която пише "Почивай в мир" и "Смърдиш", както и консерва с риба.

ZLATAN IBRAHIMOVIC'S house was vandalised last night as furious Malmo fans wrote "Judas" on his door and left an RIP message.



His statue was also vandalised outside the stadium, Police confirmed they have launched an investigation. pic.twitter.com/nj4C7kolR6