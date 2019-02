Тенисистката Наоми Осака е гордостта на Япония. В Страната на изгряващото слънце дори ѝ посветиха песен. Щурият музикант Масато Тани написа парчето Pump It Up. Във видеото към него има всичко - слонове, динозаври, сърца...

Песента се превърна в хит в социалните мрежи, като стигна и до самата Осака, която сподели, че се разплакала от смях.

21-годишната тенисистка, която заема първата позиция в световната ранглиста, спечели US Open и Australian Open.

Текстът на култовата песен:

Хубава лице, чар и грация

преследва асове на бойното поле

на скорост е във всяка ситуация

защото ти си тази, която прегръщаме

Смазваш ги на клей или трева

молим се на първо място да останеш

обичам да правиш деня ми по-добър

подай ръка и кажи "Hooray"

Oo-oosaka, Pump It, Pump it, Pump it Up

Oo-oosaka, Pump It, Pump it, Pump it Up

Удря точно там, където трябва

Тя е по-гореща от знаете какво

Железни нерви и стегнато тяло

Тя е тази, която много обичаме

Ню Йорк, Мелбърн, няма спирка

Следват Париж и "Уимбълдън"

Няма друга като нея в Големия шлем

Да вдигнем ръце за нашата №1

Oo-oosaka, Pump It, Pump it, Pump it Up

Oo-oosaka, Pump It, Pump it, Pump it Up