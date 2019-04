Английската футболна легенда Дейвид Бекъм отнесе куп подигравки в социалните мрежи, но не защото е извършил нещо нередно. Напротив - в случая той е жертвата.

През 1998 г. популярното футболно списание Four Four Two публикува снимка на Бекъм, на която той е "състарен" с Photoshop. Става въпрос за евентуалната му визия през 2020 г.

С наближаването ѝ колажът бе показан и меко казано не отговаря на моментната визия на Бекс.

На обработения кадър любимецът на "Манчестър Юнайтед" е с липсващ зъб, сива коса и бръчки.