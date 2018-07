Президентът на "Ювентус" Андреа Аниели предприе пътуване, от което се надява да се върне с ценния подпис на Кристиано Роналдо.

Италианското издание "Гадзете дело спорт" издебна бизнесмена да се качва на частен самолет, който пътува от Пиза за гръцкия курорт Каламата, където португалецът почива със семейството си. Очаква се срещата между представителя на "Старата госпожа" и футболистът да се проведе още днес (10 юли).

Ако всичко в договора е наред, дългочакания от тифозите трансфер ще бъде обявен в следващите 48 часа, прогнозират италиански издания.

Juventus president Andrea Agnelli has been pictured at Pisa airport, he is heading to Kalamata, Greece, to meet Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/urnEek8vXZ