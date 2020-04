Бившата номер 1 в женския тенис Мария Шарапова предприе иновативни действия в опит да се сближи с почитателите си. Рускинята, която прекрати състезателната си кариера в края на февруари, обяви публично телефонен номер и призова феновете си да ѝ пишат.

"Пишете ми! 310-564-7981. Наистина. Кажете ми как я карате, задайте ми въпроси или просто кажете "Здравей". Всякакви хубави рецепти са добре дошли също", написа Шарапова в социалните мрежи.

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello Any great recipes welcome too #community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS